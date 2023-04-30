«الموضوع عدى حدود الانتقاد».. تفاصيل أزمة محمد فخري مع جماهير الأهلي.. والسبب: صورة تذكارية من ملعب الرجاء

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الأخيرة جدلا كبير بين جماهير النادي الأهلي بشأن محمد فخري، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي تعرض لحملة هجوم عبر حساب النادي بموقع "فيس بوك"، قبل انطلاق مباراة الأحمر أمس السبت أمام الرجاء المغربي.

الأزمة تبدأ بصورة

وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي قد نشرت عدة صور للاعبي الأحمر لدى وصولهم ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي استضاف مباراة الأهلي والرجاء أمس، وكان من بين تلك الصور صورة ظهر فيها اللاعب الشاب محمد فخري وهو يلتقط بهاتفه صورة لجماهير الفريق المغربي المحتشدة بكثافة في ملعب المباراة.

وتسببت صورة فخري في هجوم كبير من جماهير الأهلي على اللاعب، حيث اتهمت بعض الجماهير الحمراء اللاعب بأنه لا يعرف بشكل جيد قيمة جماهير ناديه ولا يقدرهم بالشكل المطلوب، وذلك بسبب احتفائه الواضح بجماهير الرجاء المغربي، وتطورت بعض هذه الانتقادات لتصل للهجوم والسخرية من اللاعب بسبب مستواه.

أول رد من فخري

وأمام سيل من الانتقادات، التزم محمد فخري الصمت لعدة ساعات وتحديدًا إلى أن انتهى الأهلي من خوض مباراة الرجاء، وتأهل الفريق بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقب المباراة، خرج محمد فخري عن صمته ورد على الانتقادات التي وجهت إليه بصورة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ "انستجرام".

وتضمنت الصورة التي نشرها فخري مجموعة من كبيرة من تعليقات الجماهير التي حملت هجومًا عليه بسبب الصورة المشار إليها، معلقا عليها بالقول: "الموضوع عدى حدود الانتقاد وبقى مؤذي.. حسبي الله ونعم الوكيل".

تعاطف

تسببت الصورة التي نشرها فخري في حملة عكسية من جماهير الأهلي للتعاطف مع اللاعب الشاب، وظهر ذلك من خلال التعليقات على نفس الصورة التي هاجمته بعض جماهير الأهلي بسببها.

وتلقى محمد فخري سيلا من التعليقات الإيجابية الداعمة له، معبرين عن استيائهم من الهجوم على اللاعب والإساءة إليه لمجرد ظهوره وهو يلتقط صورة تذكارية لجماهير فريق الرجاء المغربي.

وطالب بعض جماهير الفريق الأحمر بالتعامل بإنصاف مع فخري وغيره من اللاعبين، وحصر أي انتقادات توجه له أو لغيره من اللاعب باتجاه مستواه داخل الملعب فقط، دون التطرق لأي تصرفات له خارج المستطيل الأخضر.

كما التقط نجوم الأهلي صورة جماعية مع محمد فخري، في مطار محمد الخامس، وظهر لاعبو الفريق الأحمر وهم يحاولون دعم زميلهم بالإشارة نحوه خلال التقاط الصورة.