شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر تفعيل بند شراء عبده يحيى من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
ومنذ انضمامه إلى المصري شارك عبده يحيى في 8 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف، من بينها هدفه الأخير ضمن ثنائية المصري في الإسماعيلي، والتى صعدت بالفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.
من ناحية أخرى، يستعد النادي المصري لمباراته المرتقبة أمام أسوان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وكان المصري قد تعادل في المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي سلبياً.
ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.
ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.
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