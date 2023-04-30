شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على كوكا بعد إصابته فى الدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف فريق ألانيا سبور التركي، للاطمئنان عليه بعدما أعلن اللاعب نهاية موسمه مع فريقه التركي بسبب الإصابة.

وقال كوكا عبر إنستجرام، "للأسف انتهى الموسم، شكرا للجميع على الرسائل، وآسف إذا لم أستطع الرد على جميعكم، الآن سيكون كل تركيزى على التعافي والعودة أقوى من جديد".

وكان كوكا قد تعرض لإصابة قوية فى الركبة، خلال مباراة فريقه ألانيا سبور أمام فريق عمراني سبور ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي الممتاز ليخرج اللاعب بعدها باكيا على نقالة.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى. ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.