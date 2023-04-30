شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من انتفاضة غزل المحلة بعد الهزائم الأربعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى من انتفاضة لاعبى غزل المحلة فى المواجهة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل حصد الثلاث نقاط أمام غزل المحلة، من أجل الابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بعد انتفاضة فرق قاع الدورى فى الفترة الاخيرة.

وأكد أحمد سامى للاعبين أن فريق غزل المحلة سيظهر أمامهم بشكل مغاير فى المباراة المقبلة بعد السقوط فى آخر 4 مباريات فى الدورى، خاصة بعد تولى رضا شحاتة مهمة الفريق خلفا لعبد الباقى جمال، لذلك طالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المحلة لاقتناص الفوز.

ويعكف الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المباراة التى أقيمت على ملاعب سموحة.

ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويجهز أحمد سامى أكثر من لاعب لحل الأزمة في المركزين، حيث بدأ الاعتماد على شريف رضا وأحمد جمال في الظهير الأيمن، بجانب الدفع بمحمد مغربى ومحمد نادى في الظهير الأيسر.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.