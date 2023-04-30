شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.



الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث. مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز ​الثلاثاء 2 مايو غزل المحلة & سموحة..7 مساءً

الداخلية & انبى..9.30 مساءً

الأربعاء 3 مايو أسوان & المصري..8 مساءً الخميس 4 مايو المقاولون العرب & البنك الأهلى ..7 مساءً

حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءً

فيوتشر & فاركو..9.30 مساءً

الجمعة 5 مايو الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءً القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.