محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن متعة كروية تجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب "الأنفيلد".

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام

من المنتظر أن يدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالقوة الضاربة أمام توتنهام، ليكون تشكيل ليفربول المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو

روبرتسون

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام:

تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام:

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1HD premium.

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