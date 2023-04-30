بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على مارومو في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، على نظيره فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة التي يحتضنها ستاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب إفريقيا.

اقرأ أيضًا.. موعد مواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

حجز فريق بيراميدز بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دور المجموعات بالمسابقة الإفريقية، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

بينما تأهل بطل جنوب إفريقيا لهذا الدور بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة ومارومو جالانتس الجنوب إفريقي

مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسعودية.

تُذاع مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس، عبر قناة beIN Sports HD 4، وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مارومو جالانتس:

من المنتظر أن يدفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود دونجا، مصطفى فتحي، بلاتي توريه، وليد الكرتي، رمضان صبحي.

خط الهجوم: دودو الجباس.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا