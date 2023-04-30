بيراميدز يهدي درع النادي لسفير مصر في جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ورئيس بعثة النادي في جنوب إفريقيا، على إهداء درع النادي للسيد أحمد شديد قنصل سفارة جمهورية مصر العربية في بريتوريا.

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جاء تقديم الدرع تقديرًا لجهود السفارة والسيد السفير أحمد الفضالي في مساندة ودعم بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز خلال تواجدها بجنوب إفريقيا؛ لخوض لقاء مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس

الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يواجه نظيره مارومو جالانتس الليلة:

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، على نظيره فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس

الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة التي يحتضنها ستاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب إفريقيا.

حجز فريق بيراميدز بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دور المجموعات بالمسابقة الإفريقية، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

بينما تأهل بطل جنوب إفريقيا لهذا الدور بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة.

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