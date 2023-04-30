مرتضى منصور ينعى مشجعة الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك العزاء في وفاة مشجعة نادي الرجاء المغربي التي لقت حتفها مساء أمس السبت، قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكانت المشجعه المغربية "نوره" قد توفيت مساء الأمس قبل مباراة فريقها أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال

أفريقيا.

ويتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتعازيه لأسرة المشجعة ومجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، ويدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ونشر الحساب الرسمي لـ مرتضي منصور:

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