شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب سلاح أوسوريو مدرب الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على الشباب قبل مواجهة الأهلى فى السوبر، وظهر ذلك من خلال اعتماده على المواهب الصاعدة فى الفريق الأبيض.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003.

يأتي ذلك، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

ويغيب حاتم سكر الظهير الأيسر عن التدريبات لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للإصابة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس، ويستعد الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها 5 مايو المقبل فى الإمارات.