شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية للأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بعد الصعود لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

بدأت البطولة عام 1964 تحت مسمى «بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وكانت تقام من أدوارها الأولى وحتى الدور النهائي بنظام خروج المغلوب، ومن عام 1997 تغير اسمها ليصبح «دوري أبطال إفريقيا»، كما تغير نظام البطولة إلى نظام دوري المجموعات بداية من دور الثمانية، وعام 2017 أقيم دوري المجموعات بداية من دور الستة عشر.

وتحت المسمى القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» صعد الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات أعوام 1981، و1982، و1983، و1987، و1988.

وبعد تغيير نظام البطولة واسمها إلى «دوري أبطال إفريقيا» صعد الأهلي للدور نصف النهائي ثلاث عشرة مرة أعوام 2001، و2005، و2006، و2007، و2008، و2010، و2012، و2013، و2017، و2018، ومواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022، ونسخة الموسم الحالي 2022-2023 هي المرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي.

وخلال ثماني عشرة مرة شارك فيها الأهلي بالدور نصف النهائي وصل للنهائي خمس عشرة مرة، فيما خرج من الدور نصف النهائي مرتين عامي 1988، و2010، واعتذر عن عدم لعب مباراتي الدور نصف النهائي عام 1981 بعد وفاة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات وهو رقم قياسي إفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

وتعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى من المغرب، اليوم الأحد، بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بالتعادل السلبى ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الترجى التونسى.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.