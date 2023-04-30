7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 30 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب تخطى الرجاء بدورى الأبطال.. فيديو وصور، وأحمد فتوح جاهز لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى فى السوبر.

عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب تخطى الرجاء بدورى الأبطال.. فيديو وصور