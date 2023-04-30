7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 30 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب تخطى الرجاء بدورى الأبطال.. فيديو وصور، وأحمد فتوح جاهز لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى فى السوبر.
عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب تخطى الرجاء بدورى الأبطال.. فيديو وصور
وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة، منذ قليل، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بالتعادل السلبى، ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الترجى التونسى.
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