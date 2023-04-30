شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يخاطب ألانيا سبور التركي لتشخيص إصابة كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، مع الجهاز الطبي لفريق ألانيا سبور التركي للحصول على التقارير الطبية لتشخيص إصابة أحمد حسن كوكا لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ألانياسبور التركي، بعدما أعلن اللاعب نهاية موسمه مع فريقه التركي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تحسم هذه التقارير موقف كوكا من اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني فى يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، وفى حال تأكد غياب اللاعب سيبحث الجهاز الفني عن مهاجم بديل

كوكا تعرض لإصابة قوية فى الركبة، خلال مباراة فريقه ألانيا سبور أمام نظيره فريق عمراني سبور ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي الممتاز ليخرج اللاعب بعدها باكيا على نقالة.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى. ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.