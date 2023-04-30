شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر الشباب ومركز الشباب برشيد خلال جولته بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتور أشرف صبحي: الإنتهاء من الأعمال التطويرية بمعسكر شباب رشيد نهاية العام الجاري بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بزيارة لمعسكر الشباب، المُقام علي مساحة 18 ألف متر، والمدرج ضمن خطة الوزارة للتطوير بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه، ويتكون من شاليهات إقامة بمخطط 150 سرير، ملعب خماسي، ملعب اكريلك، بالإضافة إلي المناطق الخدمية بالمعسكر.

وخلال تفقده لمركز شباب برج رشيد، وجه وزير الشباب والرياضة بالمضي قدماً فى اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن رفع كفاءة المركز، مؤكدًا علي متابعته لكافة أعمال التطوير الجارية بمراكز الشباب فى جميع المحافظات، وتنفيذها على أعلى مستوى ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه فى توفير الفرصة أمام النشء والشباب والمواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

ووجه الوزير بسرعة إنهاء كافة الإجراءات واجبة الإتباع مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، والبدء بشكل فوري في الأعمال التطويرية بالمعسكر، والانتهاء من الأعمال نهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات النشء والشباب من جميع المحافظات.

وأضاف الوزير أن المشروع القومي للمعسكرات يُمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات المصرية وسيتم استغلالها فى تنفيذ مشروع يلا كامب والمعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة، فضلًا عن تنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التى تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.

وتحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاعين الشبابى والرياضى، وتنمية الموارد والاهتمام بالشباب كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال، وتطويرها بشكل كبير لضمان استمراريتها بالشكل المناسب وزيادة المهارات الإبداعية للشباب.