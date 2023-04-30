تعرف على موعد مواجهة قمة بلاى أوف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لألعاب الصالات النسائية المواجهة المرتقبة بين فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك، فى أولى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى انطلاق بلاى أوف نهائى كأس مصر فى التاسعة مساء غدٍ الاثنين. ومن المقرر أن تقام أول مباراة فى البلاى أوف الاثنين والثانية الثلاثاء، وتحدد 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث و الرابع.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى.