شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى وأسامة فيصل يقودان هجوم المنتخب الأولمبى أمام الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل اللاعبين لمواجهة الكونغو الودية.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكونغولي، ضمن معسكر الفراعنة المقام في الإسكندرية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وتقام المباراة باستاد الإسكندرية فى إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا التي تقام في المغرب يونيو المقبل.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الكونغو

حراسة المرمى: علي الجابري.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمود جهاد، محمد طارق.

خط الوسط: عماد ميهوب، عبد الغني محمد، محمد شحاتة، حاتم محمد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى سعد.

ويجلس على دكة بدلاء منتخب مصر الأولمبي أمام الكونغو كل من، عمر فايد، محمد مغربي، أحمد بهاء، عربي بدر، كريم الدبيس محمد سيحا، محمد بيسو، علي زعزع، محمد سمير، محمد نديم أحمد سيد عبد النبي، عبد الرحمن إيشو، أحمد قطة، عبد الرحمن عاطف، أحمد فوزي.