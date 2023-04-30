شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مدافعه حسام عبد المجيد الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى لنادى الزمالك اليوم، الأحد، بعيد ميلاده حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول الـ22، حيث إنه من مواليد 30 أبريل 2001.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "فيس بوك" صورة لمدافع الفريق حسام عبد المجيد معلقا عليها: "يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا حسام عبد المجيد.. كل عام وانت بخير يا حسام".

يراهن الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على الشباب قبل مواجهة الأهلى فى السوبر، وظهر ذلك من خلال اعتماده على المواهب الصاعدة فى الفريق الأبيض.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003.

يأتي ذلك، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

ويغيب حاتم سكر الظهير الأيسر عن التدريبات لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للإصابة.