شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاي يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة مارومو جالانتس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة مارومو جالانتس فى إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو الجنوب أفريقي فى السابعة مساء اليوم فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية لحسم المتأهل لنصف النهائي بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد فتحي خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - وليد الكرتي خط الهجوم: فخري لاكاي. ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد سامي - كريم حافظ - محمود دونجا - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر وصانع الألعاب الشاب صامويل أوجو.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز