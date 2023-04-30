شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الأهلي من يصنع المدربين.. والدليل فشل جوزيه خارج الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، أن النادي الأهلي هو من يصنع المدربين. وقال إبراهيم حسن فى تصريحات إذاعية، "النادي الأهلي دائما هو صاحب الفضل على المدربين، من توفير جميع احتياجات المدير الفني، بجانب التعاقد مع لاعبين على مستوي عالٍ ومميز".
وأضاف حسن، "لا يوجد فارق بين موسيماني أو كولر أو أى مدرب يتولي تدريب الأهلي، لأن الأهلي هو من يصنع المدربين ويجعل لهم أسماء، والدليل على ذلك أن مانويل جوزيه فشل خارج الأهلي، وخلال ولايته الأولى فشل لولا تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع لاعبين متميزين استطاع تحقيق البطولة بهم".
وأوضح إبراهيم حسن، أن "مانويل جوزيه فشل خارج الأهلي فى كل الفرق، بجانب عدم تدريبه فى البرتغال، لأن الأهلي هو من صنعه".
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