شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الأهلي من يصنع المدربين.. والدليل فشل جوزيه خارج الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، أن النادي الأهلي هو من يصنع المدربين. وقال إبراهيم حسن فى تصريحات إذاعية، "النادي الأهلي دائما هو صاحب الفضل على المدربين، من توفير جميع احتياجات المدير الفني، بجانب التعاقد مع لاعبين على مستوي عالٍ ومميز".

وأضاف حسن، "لا يوجد فارق بين موسيماني أو كولر أو أى مدرب يتولي تدريب الأهلي، لأن الأهلي هو من يصنع المدربين ويجعل لهم أسماء، والدليل على ذلك أن مانويل جوزيه فشل خارج الأهلي، وخلال ولايته الأولى فشل لولا تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع لاعبين متميزين استطاع تحقيق البطولة بهم".

وأوضح إبراهيم حسن، أن "مانويل جوزيه فشل خارج الأهلي فى كل الفرق، بجانب عدم تدريبه فى البرتغال، لأن الأهلي هو من صنعه".

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، استعداداً للقاء القادم أمام أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وكان المصري قد تعادل فى المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي سلبياً.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي، وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق على ضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.