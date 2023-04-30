أحداث شغب واشتعال النيران.. تقرير تونسي يكشف عن عقوبات الترجي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير تونسية عن العقوبات المنتظر توقيعها على نادي الترجي، على خلفية أحداث مباراة الفريق التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت جماهير الترجي التونسي قد تسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل، بعدما أشعلت الشماريخ وألقت المواد الحارقة على أرضية الملعب، لتتسبب في إيقاف اللقاء، وإشعال إحدى بوابات الاستاد.

وخلال استراحة بين شوطي مباراة الترجي وشبيبة القبائل، قامت جماهير الفريق التونسي بأعمال شغب تسببت في تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة لمدة 35 دقيقة بعدما وصل الأمر إلى اشتعال النيران في جانب من المدرجات ودخول المطافئ إلى أرض الملعب.

وذكرت صحيفة "الرياضية" التونسية، أنه من المتوقع حرمان الترجي من جماهيره لمدة 4 مباريات، مع غرامة مالية كبيرة قد تفوق 100 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الترجي منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مهدد بنقل مباراة خارج ملعبه بعد خروج جماهيره عن النص خلال مباراة ربع النهائي أمس.

وبسبب سلوك جماهير الترجي وما حدث داخل مدرجات الفريق، يكون قد خالف بعض البنود في لائحة تنظيم مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى ميثاق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد القاري.

ومن المتوقع أن يتم بناء على تقرير الحكم ومراقب المباراة مناقشة أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل من خلال لجنة الانضباط على أن تصدر القرارات الملائمة لما حدث عقب إحالة الأمر إليها ومناقشته.

ونجح الترجي في اجتياز عقبة شبيبة القبائل ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 12 و13 مايو المقبل، وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع.

وفي يونيو 2021، شهدت مباراة الترجي والأهلي على أحداث مشابهة في مدرجات الفريق التونسي عطلت انطلاق المباراة وأدت إلى توقيع عقوبات على الترجي.

وأتت العقوبة الموقعة على الترجي كما يلي:

- جعل الترجي التونسي يلعب مبارياته الأربعة (4) التالية في بطولات كاق للأندية خلف أبواب مغلقة. ومع ذلك، تقرر تعليق تنفيذ مباراتين (2) للعقوبة المعنية بشرط عدم إدانة الترجي التونسي بمثل هذه الأحداث لمدة 24 شهرًا. في حالة ارتكاب الترجي مخالفة مماثلة خلال هذه الفترة، سيتم فرض المباراتين (2) تلقائيًا دون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي قد تفرضها لجنة الانضباط.

وفي مارس 2022، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبة على الترجي بسبب أعمال شغب جماهير الفريق ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمثلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي في تغريم الترجي التونسي عشرين ألف دولار أمريكي كما قرّر الاتحاد فرض عقوبة على الترجي تتمثل في خوضه مباراتين خلف أبواب مغلقة.

ويعد قرار حرمان الترجي من الجماهير في هذه المناسبة تنفيذا للعقوبة التي أوقت تنفيذها، خلال الأحداث المصاحبة لمباراة الأهلي، وبناء عليه واجه شباب بلوزداد بدون جماهير في الجولة الرابعة من دور المجموعات في النسخة الماضية، ثم خاض إياب ربع النهائي أيضا بدون جماهير.