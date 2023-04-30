التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، معقل فريق "الريدز"، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو- هارفي إيليوت- كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح- لويس دياز- كودي جاكبو.

على الجانب الأخر، أعلن راين ميسون تشكيل توتنهام الرسمي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: روميرو، إريك داير، دافيز، بورو.

خط الوسط: هويبيرج، سكايب، بيريسيتش.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج.