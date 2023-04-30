بايرن ميونخ يهزم هيرتا وينتزع صدارة الدوري الألماني من دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بايرن ميونخ فوزًا سهلًا على نظيره هيرتا برلين بهدفين مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الألماني، لينتزع صدارة البوندسليجا من دورتموند.

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تفاصيل المباراة

انتهي الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بالتعادل السلبي 0/0، لكن الأمور تغيرت بعد التغييرات التي قام بها المدرب توما توخيل، المدير الفني للبفاري.

حيث نجح البايرن في تسجيل هدفين عن طريق كل من: سيرج جنابري في الدقيقة 69، وكومان في 79 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وسيطر لاعبي البفاري على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لصالح بايرن ميونخ لـ 81%، فيما كانت 19% لهيرتا خلال أحداث المباراة.

بهذا الفوز، يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 62 نقطة، بينما يهبط دورتموند إلى الوصافة ، فيما يتزيل هيرتا برلين الترتيب بـ22 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني

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