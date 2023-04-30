أشرف صبحي يهنئ اتحاد الجمباز بفضية محمد عفيفي في كأس العالم للجمباز بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على نتائج منتخب مصر المميزة ببطولة كأس العالم للجمباز الفني والمقامة حاليا في القاهرة.

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حيث توج محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بفضية جهاز المتوازي في كأس العالم "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصد "عفيفي" الميدالية الفضية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.066.

وحصد أحمد المراغي المركز الخامس بعد حصوله على مجموع نقاط 13.166 نقطة.

واحتل علي زهران المركز الخامس في نهائي جهاز الحلق، بمجموع نقاط 14.533 نقطة متساويا مع القبرصي سوقراطيس بيلاكوريس صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وتختتم اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان -

لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.ويمثل الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.. وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

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