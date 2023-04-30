الهند تتوج بذهبية كأس العالم لرماية الخرطوش 2023

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت الهند في التتويج بالميدالية الذهبية للاسكيت لفرق المختلط بكأس العالم لرماية الخرطوش 2023.

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وانتهت منافسات نهائي الاسكيت للفرق مختلط في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، والمقامة بمجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشتضيف مصر البطولة من الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

نتائج بطولة فرق المختلط ببطولة العالم 2023

وجاءت نتائج نهائي منافسات الاسكيت للفرق مختلط في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 وتحقق الهند المركز الأولي والميدالية الذهبية " أحمد خان ميراج، وجنيمات سيخون "، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المكسيك" لويس راؤول غالاردو

أوليفروس، غابرييلا رودريغيز "، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا" غابرييل روسيتي، سيمونا سكوتشتي".

وقد شهدت المنافسات قوة كبيرة سواء على مستوى الفرق خاصة وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

الجدير بالذكر أن التدريبات الرسمية لمنافسات التِراب تبدأ غداً الأثنين علي أن تستكمل بعد غد البطولة بمنافسات قوية بين الدول في التِراب ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023.

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