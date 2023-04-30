ليفربول يهز شباك توتنهام بهدفين في 5 دقائق

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ليفربول الهدف الأول والثاني أمام توتنهام في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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أحرز جونز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثالثة بعدما سدد الكرة داخل الشباك، بعد كرة عرضية مميزة من أرنولد الذي استلم الكرة بعد تمريرة من صلاح،

ليضربها "جونز" بقدمه داخل شباك السبيرز.

قبل أن يضيف الكولومبي لويس دياز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة الخامسة، بعد كرة عرضية من جاكبو.

ويخوض محمد صلاح مباراته رقم 300 مع ليفربول منذ إنتقاله للريدز في الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من صفوف روما.