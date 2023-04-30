صلاح يحرز هدف ليفربول الثالث أمام توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم ليفربول بالهدف الثالث أمام توتنهام لتصبح النتيجة 3-0 في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

ليفربول يهز شباك توتنهام بهدفين في 5 دقائق

سجل محمد صلاح هدف الريدز الثالث في الدقيقة 14، عبر ركلة جزاء، بعد نجح في تنفيذها بنجاح.

وكان جونز سجل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثالثة بعدما سدد الكرة داخل الشباك، بعد كرة

عرضية مميزة من أرنولد الذي استلم الكرة بعد تمريرة من صلاح، ليضربها "جونز" بقدمه داخل شباك السبيرز، قبل أن يضيف لويس دياز هدف الريدز الثاني.

ويخوض محمد صلاح مباراته رقم 300 مع ليفربول منذ إنتقاله للريدز في الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من صفوف روما.