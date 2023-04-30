باريس سان جيرمان يتأخر أمام لوريان في الشوط الأول وطرد لـ حكيمي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لوريان على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

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تقدم لوريان عن طريق إنزو لي في في الدقيقة 15، بينما تعرض المغربي أشرف حكيمي لعقوبة الطرد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، ليستكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وعادل الفرنسي كيليان مبابي النتيجة للبي اس جي في الدقيقة 29، فيما تقدم للوريان اللاعب دارلين يونجوا في الدقيقة 39 قبل نهاية الشوط

الأول.

وكان كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

دوناروما، في حراسة المرمى.

بينما بدأ في خط الدفاع كل من: أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، خوان بيرنات.

فيما أعتمد على الرباعي: فيتينيا، ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، سولير، في خط الوسط.

وفي الهجوم الثنائي: ميسي، ومبابي.

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