محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا قياسيًا بعد تسجيله في مباراة فريقه أمام توتنهام الجارية الآن على ملعب أنفيلد، في الجولة الـرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة الخامسة عشرة، عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها داخل شباك السبيرز، ليتقدم الريدز بثلاثية نظيفة.

بهذا الهدف، أصبح صلاح في المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في مسابقة

الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع هاري تشامبرز برصيد 135 هدفًا.

وكان جونز سجل هدف الريدز الأول، قبل أن يضيف بعدها الكولومبي لويس دياز هدف الريدز الثاني.

ويخوض محمد صلاح مباراته رقم 300 مع ليفربول في جميع المسابقات، منذ انتقاله للريدز في الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من صفوف روما.