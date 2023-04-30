هالاند يُعادل رقم شيرر وكول التاريخي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النرويجي اريج هالاند رقمًا تاريخيًا مع فريقه مانشستر سيتي في مباراة فولهام التي جمعت بينهما على ستاد كرافين كوتاج ضمن منافسات الأسبوع الـ34 في الدوري الإنجليزي.

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وعادل هالاند رقم شيرر أسطورة نيوكاسل والذي سجل 34 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي " 1995 _1994 "، وقبله أندي كول نجم مانشستر يونايتد في الموسم الذي قبله بنفس عدد الأهداف.

وتمكن هالاند مساء اليوم الأحد تسجيل هدفه

34 في شباك فولهام من خلال ضربة الجزاء بالدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول.

ورفع مانشستر سيتي من رصيده عند النقطة 76 نقطة ليعزز بها صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ، فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة 45 نقطة محتلا بها المركز العاشر.

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