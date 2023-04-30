لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تعقد اجتماعًا غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماع للجنة غدًا الإثنين.

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وكانت اللجنة أعلنت عن إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي لمدة 12 مباراة، بعد الشكوى التى قدمها الزمالك ضده بعد الفيديو الذى انتشر للاعب مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة يوجه فيه بعض الألفاظ الخارجة ضد الزمالك.

قبل أن يتقدم الأهلى بتظلم بعد إعلان العقوبة لوقف تنفيذ العقوبة وقررت لجنة التظلمات إيقاف العقوبة لحين البت في التظلم، وفقًا للائحة، إلا أن الزمالك اعترض على ذلك، قبل أن يرسل الزمالك استفسارًا للجنة، لمعرفة موقف محمد الشناوي وعبدالمنعم وكهربا من المشاركة في مباراة السوبر رغم الإيقاف.