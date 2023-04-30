ليفربول يدك شباك توتنهام بثلاثية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم ليفربول على نظيره توتنهام بثلاث أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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أحرز جونز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثالثة بعدما سدد الكرة داخل الشباك، من كرة عرضية مميزة من أرنولد الذي استلم الكرة بعد تمريرة من صلاح،

ليضربها "جونز" بقدمه داخل شباك السبيرز، قبل أن يحرز لويس دياز هدف الريدز الثاني.

وفي الدقيقة 15 أضاف الدولي المصري محمد صلاح هدف الريدز الثالث عبر ركلة جزاء.

ثم سجل هاري كين هدف تقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 40 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك ليفربول.