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ليفربول يدك شباك توتنهام بثلاثية في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم على نظيره توتنهام بثلاث أهداف مقابل هدف،  في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الرابعة والثلاثين من الممتاز، "البريميرليج".

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أحرز جونز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثالثة بعدما سدد الكرة داخل الشباك، من كرة عرضية مميزة من أرنولد الذي استلم الكرة بعد تمريرة من صلاح، 

ليضربها "جونز" بقدمه داخل شباك السبيرز، قبل أن يحرز لويس دياز هدف الريدز الثاني.

وفي الدقيقة 15 أضاف الدولي المصري محمد صلاح هدف الريدز الثالث عبر ركلة جزاء.

ثم سجل هاري كين هدف تقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 40 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك ليفربول.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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