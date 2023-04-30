شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعات القسم الثانى قبل عودة المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء الثلاثاء المقبل، منافسات دورى القسم الثانى مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من شهر، لتعود مرة أخرى لاستكمال المسابقة التى مر منها 23 جولة حتى الآن، ما يشعل المنافسة الفترة الحالية.

وقررت لجنة المسابقات عودة مباريات القسم الثانى بمجموعاته الثلاث، حيث تبدأ المباريات في الرابعة والنصف عصر يوم 3 مايو المقبل من مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما تعود مباريات مجموعة الصعيد يوم 4 مايو، بينما تعود مجموعة القاهرة والقناة 5 مايو المقبل.

ترتيب مجموعات القسم الثانى قبل استئنافها.

ويتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد صاحب الوصافة بعد مرور 23 جولة، ويتبقى 7 جولات فقط على إسدال الستار عن هذا الموسم.

بينما يتصدر فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 43 نقطة، متفوقا ثلاث نقاط عن فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة بعد مرور 23 جولة قبل استئناف المسابقة يوم 3 مايو المقبل بعد توقف دام شهر كامل.

في حين تشهد مجموعة الصعيد منافسة قوية بين لافيينا والجونة على صدارة الترتيب، حيث يمتلك كلا الفريقين نفس الرصيد بـ50 نقطة، بعد مرور 23 جولة، ومن المتوقع أن تشهد المنافسة سخونة قوية في محاولة أحد الفريقين حسم بطاقة العودة للدورى.