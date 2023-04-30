شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على البنك الأهلى 2 / 1 فى الشوط الأول.. وطرد سعيدو سنبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى التقدم بهدفين مقابل هدف على البنك الأهلي خلال الشوط الأول، فى المباراة التي تجمعهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة.

تقدم البنك الأهلي عن طريق لاعبه إسلام جابر في الدقيقه 20، وفى الدقيقة 40 تم طرد سعيدو سنبوري من البنك الأهلى، لينجح سيراميكا فى إحراز هدفين متتالين عن طريق محمد إبراهيم وصلاح محسن قبل نهاية الشوط الأول.

وبدا فريق سيراميك المباراة بتشكيل يتكون من...

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - سيف تقا - احمد رمضان بيكهام - محمد توني - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي6 - وايو كونستات -احمد ريان

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح

خط الوسط.. احمد سعيد _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ محمود الجزار _ كريم بامبو _أمير مدحت _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود _ محمد هلال _ محمد فتحي _ خالد مصطفي