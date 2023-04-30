شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأخر بهدف أمام مارومو الجنوب أفريقى فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومارومو جالنتس الجنوب أفريقي بتقدم الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التي تجمعهما حالياً فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وغابت أنياب بيراميدز الهجومية خلال الشوط الأول، رغم حاجته للتسجيل خارج أرضه لضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل مارومو هدف التقدم عن طريق نجيما تشيفافيرو في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما ارتدت الكرة من أحمد توفيق وسددها على يمين أحمد الشناوي.

يذكر أن مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد سامي - كريم حافظ - محمود دونجا - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف

فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر وصانع الألعاب الشاب صامويل أوجو.