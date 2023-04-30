جوارديولا يخطف الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على فولهام.. وقائمة الهدافين بعد هدف هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على فولهام بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما مساء، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من منافسات الدوري الإنجليزي .

تقدم النجم النرويجي إيرلينج هالاند للسيتي فى الدقيقة 3 من ركلة جزاء مستحقة.

وفي الدقيقة 15، خطف كارلوس فينيسيوس هدف التعادل لصالح فولهام داخل شباك مانشستر سيتي، لتصبح النتيجة 1-1.

وبالدقيقة 36، خطف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي أمام فولهام.

وبذلك خطف فريق مانشستر سيتي الصدارة بجدول الترتيب برصيد 76 نقطة متفوقا على أرسنال الوصيف بفارق نقطة، مع مباراة أقل للسيتيزنز، فيما يأتى فولهام فى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

1- مانشستر سيتي- 76 نقطة. من 32 مباراة

2- آرسنال- 75 نقطة. من 33مباراة

3- نيوكاسل يونايتد- 65 نقطة. من ٣٣ مباراة

4-مانشستر يونايتد- 63 نقطة. من٣٢ مباراة

5- توتنهام- 54 نقطة.

6- أستون فيلا- 54 نقطة.

7- ليفربول- 53 نقطة.

8- برايتون- 52 نقطة.

9- برينتفورد- 50 نقطة.

10- فولهام- 45 نقطة.

11- كريستال بالاس- 40 نقطة.

12- تشيلسي- 39 نقطة.

13- بورنموث- 39 نقطة.

14- وولفرهامبتون- 37 نقطة.

15- وست هام يونايتد- 34 نقطة.

16- ليدز يونايتد- 30 نقطة.

17- نوتنجهام فورست- 30 نقطة.

18- ليستر سيتي- 29 نقطة.

19- إيفرتون- 28 نقطة.

20- ساوثهامبتون- 24 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 34 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 24 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.

واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 13 هدفًا.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 12 هدفًا.

ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 11 هدفًا.

رودريجو، ليدز يونايتد، 11 هدفًا.