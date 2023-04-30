شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات الأولية تثبت غياب محمد محمود عن الاتحاد أسبوعين بسبب تمزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد الأشعة مدة غياب محمد محمود عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بعد إصابة فى العضلة الخلفية، وخروجه بديلاً في مباراة إنبى التى أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، ومن المقرر أن يفحص الجهاز الطبي للفريق حالة اللاعب خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يغيب محمد محمود مدة لا تقل عن أسبوعين، بعدما أثبتت الفحوصات الأولية إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، ليبدأ الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى تجهيز بديل اللاعب للاعتماد عليه في الفترة القادمة.

من جانبه أعرب الصربى زوران، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز على إنبى فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية بنتيجة 3-2 والتأهل للدور نصف النهائى للبطولة.

وأكد زوران، فى تصريحات صحفية، أن فوز الاتحاد على إنبى كان صعباً لأنه أمام خصم قوى، مؤكدا أن إصابة محمد محمود فى الدقيقه الأولى من اللقاء أحدثت ارتباكاً فى صفوف الفريق واستمرت طوال الشوط الأول، لكن زعيم الثغر فى النهاية نجح فى تحويل الهزيمة بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف زوران، أغلقنا ملف كأس الرابطة مؤقتا ونسعى بكل قوه لتجهيز اللاعبين لمباراه بيراميدز فى الدورى والمقرر لها الجمعه المقبل فى السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

ويعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته غداً الإثنين بعد الراحة التي منحها زوران مانولوفيتش للاعبين عقب تخطى إنبى في كأس الرابطة وذلك استعداداً لملاقات بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم 5 مايو ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الدورى.