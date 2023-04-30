شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل 2/2 مع البنك الأهلى فى كأس الرابطة.. واللجوء إلى ركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيراميكا بهدفين لكل منهما مع نظيره البنك الأهلي خلال الوقت الأصلي للمباراة، التي تجمعهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز من المباراة.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق لاعبه إسلام جابر في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 40 يتم طرد سعيدو سنبوري من البنك الأهلى، لينجح سيراميكا في إحراز هدفين متتاليين عن طريق محمد إبراهيم وصلاح محسن قبل نهاية الشوط الأول، ويتمكن كريم بامبو في إحراز هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 70.

وبدا فريق سيراميك المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد بسام - سيف تقا - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي6 - وايو كونستات - أحمد ريان

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أحمد ياسين _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح

خط الوسط: أحمد سعيد _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا _ أحمد ياسر

خط الهجوم: باسم مرسية

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحي _ محمود الجزار _ كريم بامبو _ أمير مدحت _ إسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود _ محمد هلال _ محمد فتحي _ خالد مصطفى