شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر من مارومو 2 / 1 ويودع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق بيراميدز من نظيره مارومو جالنتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، ليودع الفريق السماوي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما خسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 / 1.

يذكر أن مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وغابت أنياب بيراميدز الهجومية خلال الشوط الأول، رغم حاجته للتسجيل خارج أرضه لضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل مارومو هدف التقدم عن طريق نجيما تشيفافيرو في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما ارتدت الكرة من أحمد توفيق وسددها على يمين أحمد الشناوي.

وأهدر لاعبو بيراميدز أكثر من فرصة في الشوط الثاني وغاب التركيز والفاعلية عن لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بفوز مارمو وصعوده لنصف نهائي الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد سامي - كريم حافظ - محمود دونجا - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف

فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر وصانع الألعاب الشاب صامويل أوجو.