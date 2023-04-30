صلاح يسجل ويبدع في فوز جنوني لليفربول على توتنهام في مباراة الـ7 أهداف (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا قاتلا على ضيفه توتنهام بنتيجة 4-3، فى المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة رائعة، حيث سجل هدفا، وشارك في صناعة هدفين.

أحرز جونز، الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، ثم أضاف لويس دياز الهدف الثانى بالدقيقة السادسة من زمن اللقاء.

ونجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل ثالث أهداف ليفربول عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 15 من زمن المباراة.

وقلص هارى كين الفارق بتسجيل هدف رائع لصالح توتنهام في الدقيقة 40 من زمن المباراة، ثم أضاف سون هيونج مين الهدف الثانى في الدقيقة 77.

وسجل ريتشارليسون هدف التعادل للسبيرز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة، قبل أن يحرز جوتا هدف الفوز للريدز في الوقت القاتل.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ 56 نقطة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي توتنهام فى المركز السادس برصيد 54 نقطة.

رابط الفيديو: https://vidbtol2.stad90.com/embed/Avu6JLr62shOf