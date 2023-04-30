بايرن ميونيخ يستغل عثرة دورتموند ويستعيد صدارة الدوري الالماني

المنامة - ياسر ابراهيم - بهدفي سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في الشوط الثاني، استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم قبل أربع مراحل من النهاية، بفوزه على ضيفه هرتا برلين متذيل الترتيب 2-0 في المرحلة الثلاثين من الـ"بوندسليغا".

ودافع هرتا المتواضع (صاحب المركز الأخير 22 نقطة) بذكاء أمام فريق بايرن ميونيخ الذي ما يزال يعاني لاستعادة الزخم الذي امتلكه بداية الموسم، إذا أن المباراة بدت في طريقها إلى التعادل السلبي قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة.

لكن غنابري قال كلمته، عندما ارتقى طائراً برأسه ليقابل بينية طويلة من يوزوا كيميش، ويحوّلها في الشباك (69)، محرزاً هدفه الأول في الدوري منذ شباط/فبراير.

وكسر هذا الهدف عناد هرتا، ليفتح الباب أمام هدف ثان بعد عشر دقائق وبالأسلوب نفسه تقريباً، بعدما أرسل كيميش أيضاً بينية أخرى، هذه المرة كان لها كومان بالمرصاد ليحرز الهدف الثاني (79).

وبهذا الفوز، عاد النادي البافاري إلى صدارة الـ"بوندسليغا" مع 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن دورتموند، في مسعاه إلى الفوز بلقبه الحادي عشر توالياً.

ودخل بايرن المباراة وهو يعلم أن الفوز وحده فقط سيعيده إلى القمة أمام دورتموند الذي سقط في فخ تعادل جدلي أمام بوخوم المتواضع 1-1 الجمعة.

(فرانس برس)