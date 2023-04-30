ليفربول يخطف فوزاً مثيراً على حساب توتنهام ومانشستر سيتي ينتزع الصدارة من آرسنال

حقق ليفربول فوزاً مثيراً على حساب ضيفه توتنهام 4-3 الأحد ضمن الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتقدم الريدز بثلاثية نظيفة أول ربع ساعة من عمر اللقاء، ولكن السبيرز عادلوا النتيجة 3-3 في الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف رجال المدرب يورغن كلوب هدف الانتصار في الوقت القاتل.



سجل لليفربول كورتيس جونز 3، الكولومبي لويس دياز 5، النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء 15، والبرتغالي ديوغو جوتا 90+4، أما أهداف الزوار فوقع عليها قائدهم هاري كاين 40، النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 77، والمهاجم البرازيلي ريتشارلسون 90+3



ورفع الريدز رصيدهم إلى 56 نقطة في المركز الخامس مقابل تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 54 خلف الريدز في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز من آرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام 2-1.



افتتح رجال المدرب بيب غوارديولا التسجيل مبكراً عبر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة، ثم أدرك البرازيلي فينيسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة 15، لكن الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجح في تسجيل هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 36.



وبهدفه الافتتاحي، عادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن الدوري الإنكليزي والبالغ 34 هدفاً، كما سجّل هدفه رقم 50 في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني.



وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن آرسنال الذي تراجع للمركز الثاني، لينتزع سيتي الصدارة للمرة الأولى منذ منتصف شهر فبراير/شباط مع العلم بأن لديه مباراة أقل من آرسنال وباتت حظوظه الآن أفضل للظفر بلقب البرميرليغ.



وفي مباريات أخرى فاز مانشستر يونايتد على استون فيلا بهدف نظيف، في حين انتصر نيوكاسل بريمنتادا سجل فيها ثلاثة اهداف في حين هزم ليدز بثلاثية من بورمونث.



(بي ان سبورت)