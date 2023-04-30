النيران الصدقية تمنح فيوتشر التقدم على حرس الحدود في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر الشوط الأول متقدمًا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية .

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وجاء هدف فيوتشر الأول في المباراة عن طريق إبراهيم القاضي بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط



وجاء تشكيل فيوتشر الرسمي أمام حرس الحدود كالاتى

الأول من المباراة.

محمود حمدي، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمود مرعي، كريم نيدفيد، مهند لاشين، محمد رضا، ناصر ماهر، مصطفي البدري، مروان محسن.

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