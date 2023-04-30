المنتخب الأوليمبي يتغلب على الكونغو بثنائية ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الأوليمبي لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره منتخب الكونغو بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد على استاد الإسكندرية اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وسجل ثنائية المنتخب الأولمبي اسامة فيصل وقدم الفراعنة مباراة قوية رغم غياب عدد كبير من لاعبيه لارتباطهم بمباريات افريقية مع الاهلى وبيراميدز.

شهد المباراة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بصحبة الكابتن

محمد بركات ومحمد ابو الوفا واللواء مشهور وعامر حسين ، دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومنسق المنتخبات الوطنية .

وكان منتخب مصر تأهل إلى امم أفريقيا على حساب زامبيا بينما صعد الكونغو على حساب جنوب أفريقيا.

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