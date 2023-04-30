اختتام منافسات بطولة السيدات للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات الجولة الذهبية من بطولة المملكة للسيدات للمبارزة، التي أقيمت بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وتوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة لمى الفوزان، الفائزات في البطولة. وحصلت تالين القضماني على الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السايبر تحت 15 عاما، ونالت ربى المصري الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السايبر فوق 15 عاما. وفي منافسات سلاح الشيش تحت 15 عاما، حققت الجوهرة المري الميدالية الذهبية، ونالت لين الفوزان الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح الشيش فوق 15 عاما. فيما حصدت ياسمين الصالح الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الأبيه تحت 15 عاما، وحصلت ندى عابد على ذهبية فوق 15 عاما في السلاح نفسه.

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