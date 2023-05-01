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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 30-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق الأبيض.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مدافعه حسام عبد المجيد الـ22

احتفل الحساب الرسمى لنادى الزمالك اليوم، الأحد، بعيد ميلاده حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول الـ22، حيث إنه من مواليد 30 أبريل 2001.

يراهن الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على الشباب قبل مواجهة الأهلى فى السوبر، وظهر ذلك من خلال اعتماده على المواهب الصاعدة فى الفريق الأبيض.

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق الأبيض فى مباراة السوبر أمام الأهلى، المقرر لها 5 مايو المقبل بالإمارات.

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لكل من البنيني سامسون أكينولا وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف "روقا" ثلاثي الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة السوبر المحلي المقبلة أمام الأهلي.

بدأ الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو، مساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مهام عمله فى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التى أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي فى السوبر المحلي.

أصبح أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه فى مباراة السوبر المحلي أمام الأهلى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى الإمارات.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي.

يجهز الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، جميع اللاعبين الشباب المتواجدين فى قائمة الفريق من أجل إشراكهم فى المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.