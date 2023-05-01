شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقترب من قيادة هجوم المصرى أمام أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على الاعتماد على عبده يحيى لاعب الفريق فى قيادة هجوم النادي المصري، وذلك خلال المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام أسوان، والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويأتي قرار الجهاز الفني للمصري في ظل تألق عبده يحيى مع الفريق الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإصابة التى لحقت بمروان حمدي مؤخراً خلال مشاركته في المباراة الأخيرة مع فريقه أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين وتأهله لنصف النهائي.

واستقر مجلس إدارة النادي المصري على تفعيل بند شراء عبده يحيى مهاجم الفريق المعار من غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألقه مع المصري، حيث نجح اللاعب في حجز مقعداً أساسياً بين صفوف الفريق، ومنذ انضمامه إلى المصري شارك عبده يحيى في 8 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف، من بينهم هدفه الأخير ضمن ثنائية المصري في الإسماعيلي، والتي صعدت بالفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان النادي المصري قد ضم عبده يحيى في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، واتفق مسؤولو المصري مع غزل المحلة على الحصول على خدمات عبده يحيى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه في 6 أشهر، على أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين جنيه حال الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.