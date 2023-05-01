شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ27 للدوري المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز

الداخلية & انبى..9.30 مساءً الأربعاء 3 مايو أسوان & المصري..8 مساءً الخميس 4 مايو المقاولون العرب & البنك الاهلى ..7 مساءً

الثلاثاء 2 مايو غزل المحلة & سموحة..7 مساءً

حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءً

فيوتشر & فاركو..9.30 مساءً

الجمعة 5 مايو الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءً القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.