شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلى قبل السفر للإمارات لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف مارسيل كولر على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة فى الدوري ودوري أبطال أفريقيا، لاسيما آخر مباراتين خاضهما الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعرف على طريقة لعب المدرب الجديد والذي قاد الزمالك في آخر مباراتين.
ويحدد كولر برنامج تدريبات الفريق في ضوء التدريبات التى يخوضها الأحمر بالقاهرة قبل السفر للأمارات بعد العودة من المغرب والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز