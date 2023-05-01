شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طى" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الرجاء المغربى التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات، ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

وحدد مسئولو النادي الأهلي غداً الثلاثاء موعدًا للسفر إلى الإمارات وملاقاة الزمالك، بعدما رفض الجهاز الفني للمارد الأحمر فكرة السفر من المغرب للإمارات مباشرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربى بدوري الأبطال، وفضل كولر ومعاونوه العودة للقاهرة عقب الانتهاء من مباراة الرجاء، ليتدرب الفريق فى القاهرة مرتين قبل السفر مرة أخرى للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التى يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد. موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية فى 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.