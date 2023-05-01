شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تطورات أوضاع المصريين العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء6960 مواطنًا مصريًا حتى تاريخه، حيث نجحت جهود الدولة، أول أمس وامس الأحد، في إعادة 561 مواطنًا مصريًا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.



وإلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين فى السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.

2. معبر قسطل (إجلاء بري).

3. معبر أرقين (إجلاء بري).

وتؤكد وزارة الخارجية على إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظرًا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حاليًا في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866